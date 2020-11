Zaia ricorda la giornata contro la violenza sulle donne e specifica l’ordinanza per il commercio: «Una persona ogni 20 metri quadri»

La sedia rossa simbolo della giornata internazionale contro la violenza sulle donne, la stessa esposta all’ingresso dell’ospedale di San Donà, è anche nella sede della protezione civile di Marghera mercoledì 25 novembre, il quartier generale da cui ogni giorno il presidente della Regione Veneto Luca Zaia aggiorna la situazione Covid. In Veneto 3174 donne hanno attivato un percorso nei centri antiviolenza nel 2019, mentre gli accessi ai servizi sono stati oltre 7.000, in calo sul dato del 2018, con più di 8.400 contatti. «Ricordiamo anche coloro che hanno perso la vita. Nel 62% dei casi sappiamo che la violenza viene posta in essere da compagni, mariti o ex. Il calo dei dati non ci può fare di certo pensare a un miglioramento del problema, che spesso resta latente e si manifesta poi in maniera dirompente».

Dati Covid





Tornando ai dati Covid regionali, 46.243 tamponi nelle ultime 24 ore sono stati effettuati, sia rapidi che molecolari; 2660 i positivi nelle ultime 24 ore. Più di 45 mila persone in isolamento; 2529 i ricoveri in area non critica e 324 le terapie intensive. Settantasei morti in più di ieri in regione. «Siamo entrati con i ricoveri dai 2500 ai 6000, la quinta fase – dice Zaia – Abbiamo fatto una divisione per step, mentre le terapie intensive rimangono per ora in fase 4 in tutte le province. Padova è in fase 4 anche con i ricoveri. Verona è a 4 ma con tendenza all’avanzata in fase 5. Vale anche per Venezia. Ci sono inoltre 200 letti di terapia intensiva non Covid occupati».

Ordinanza





Alla mezzanotte del 25, quindi dal 26 novembre, entrano in vigore le nuove disposizioni per i negozi. Un cliente ogni 40 metri quadro di esercizio commerciale di vendita è infine la misura esatta fornita dall’avvocato Franco Botteon della Regione. Non si computano gli operatori nel calcolo delle persone che possono stare contemporaneamente nell’esercizio (esclusi i servizi alla persona). La responsabilità della vigilanza è della dirigenza che può essere anche responsabile del controllo, in mancanza del conta persone. Il gestore deve verificare quindi o far verificare il numero dei clienti. Si specifica che la parte esterna rispetto all’esercizio commerciale non è sotto la sorveglianza del gestore, in caso di assembramenti.

Dpcm del 3 dicembre

Zaia si esprime sui ristori del governo, anche in relazione all’apertura delle stazioni sciistiche: «bisognava fare una foto subito della situazione, agire con tempestività, il supporto e la cassa integrazione, oltre al blocco dei licenziamenti (che è ancora in vigore). Ma sui ristori c’è qualche preoccupazione, molte aziende che hanno visto arrivare tardi i sussidi sono preoccupate», e questo è legato anche alla fiducia degli impianti sciistici nel contare sul sostegno statale. «Attendiamo una convocazione dal ministro degli Affari regionali Francesco Boccia per capire cosa ci attende dal Dpcm del 3 dicembre. Ho sentito parlare di una ripresa della scuola, vorremmo essere informati nel caso, anche per organizzare i trasporti», afferma Zaia.

Antonella Gasparini