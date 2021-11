Zaia: “Ospedali tengono, ma siamo preoccupati”

Così il Presidente del Veneto, Luca Zaia, poco fa: “Abbiamo fatto una riunione insieme ai direttori generali delle aziende sanitarie e quella che ne è venuta fuori è una situazione di generale tenuta del comparto ospedaliero. Siamo comunque preoccupati, perché i contagi incrementano, a causa delle molteplici occasioni di assembramento e manifestazioni di piazza”.

Il presidente della Regione Veneto ha parlato nel corso di un punto stampa nella sede della giunta regionale a Venezia.

“Non siamo liberi – ha aggiunto – ma se togliessimo le mascherine è come se lo fossimo. Bisogna ricordare che la vaccinazione non basta per arginare la diffusione del virus, funge da barriera, ma non evita il contagio. Se non ci mettiamo del nostro, e continuiamo a pensare al vaccino come un ‘disinfettante’, non ne usciamo e torneremo a vedere una diffusione rapida del contagio. Stiamo per entrare in una fase critica dal punto di vista stagionale, l’appello è di essere prudenti”.

Il Governatore ha anche parlato in merito ad un tema che prende sempre più spazio nei dibattito pubblico: “Comincia a esserci della letteratura scientifica sull’efficacia del test sierologico per verificare la presenza di anticorpi al Covid”.

“Attendiamo di capire cosa decideranno Iss, Cts e ministero, perché molti cittadini avanzano la sacrosanta istanza di conoscere la propria risposta anticorpale prima di sottoporsi alla terza dose di vaccinazione”.

Per Zaia, da Roma “hanno il dovere di dire se si può fare un’analisi di massa, e se ha senso farla. Dall’altra parte, bisogna capire quanto potrebbe costare una simile campagna. Serve o non serve titolare gli anticorpi? Sono temi che necessitano di risposte”, ha concluso.

continua a leggere dopo la pubblicità

» leggi anche: “Zaia: terza dose entro fine anno sotto ai 60“

» leggi anche: ““Non fanno neanche il tampone per paura che gli mettano un chip”: la rivelazione di Zaia“