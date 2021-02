Zaia: “Ho offerte per 27 milioni di dosi di vaccino Pfizer”, l’incredibile ammissione del governatore ieri sera in diretta Tv.

Si tratta di offerte che viaggiano parallelamente al mercato dei rifornimenti per i paesi Ue, la qual cosa, in qualche modo, alimenta i sospetti dell’uomo comune quando sente parlare di ritardi negli approvvigionamenti già concordati con gli stati membri.

Ad ogni buon conto, ieri sera il presidente del Veneto ha fatto ulteriore chiarezza sulle offerte che stanno giungendo al Veneto.

Sono dell’azienda Pfizer

le dosi di vaccino anti-Covid che il Veneto si è visto offrire in questi giorni sul mercato parallelo, ha ammesso martedì sera il presidente Luca Zaia, parlando a “Porta a Porta”.

“Offerte ne sono arrivate molte – ha ricordato il governatore -, sono state selezionate, due in particolare si sono trasformate in due proposte contrattuali, da 12 milioni e 15 milioni di dose vaccino”.

“Queste sono Pfizer, a prezzi in linea con il mercato”.

La regione ha contattato Aifa, il 3 febbraio, ed ha avuto indicazione di parlarne direttamente con il commissario Arcuri.

“Il commissario Arcuri – ha detto Zaia – non si è meravigliato, e mi ha chiesto, prima di iniziare ogni ragionamento, di farci dare dagli intermediari i codici dei lotti, per andare a capire rispetto alla casa madre se ci siamo con l’offerta”.

“Abbiamo seguito i canali ufficiali, e non l’abbiamo fatto per cercare la rissa. Noi – ha concluso Zaia – mettiamo a disposizione i contratti; certo che noi la nostra parte la vogliamo”.

“Se invece, a livello nazionale, si decide di aspettare altri 5-6 messi, allora noi non siamo d’accordo”.

(foto da archivio)

[vaccini pfizer, luca zaia]