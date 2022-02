Zaia: “Mi tengo fuori dal dibattito del green pass”

“Sono dibattiti nazionali da cui mi tengo fuori”: risponde così a Padova il Presidente del Veneto Luca Zaia in merito al Green Pass e all’opportunità di eliminarlo dopo la fine dell’emergenza, come vuole la Lega a livello nazionale.

“Dico però come ho detto un mese fa – aggiunge a margine di una visita al Vimm (Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata) di Padova – che con questi dati la vedrei un po’ complicata rinnovare lo stato di emergenza dopo il 31 marzo e spero che si finisca”.

Per Zaia “è iniziata la fase della convivenza, ne stiamo uscendo”.

E se davvero la pandemia sarà terminata, che cosa resterà di questi due anni così difficili?

“Spero che ne usciremo migliori, magari più umani, più attenti alla libertà altrui, e magari anche con una scala valoriale cambiata”, questo l’auspicio del presidente del Veneto, Luca Zaia.

“Penso – ha aggiunto – a che valore daremo a una stretta di mano. E poi il concetto di libertà, abbiamo capito cosa vuol dire perderla a causa di una malattia. Poi ci sarà qualcuno peggiorato, ma fa parte della logica dei grandi numeri. Come i vini in cantina, va a finire – ha concluso Zaia – che qualcuno sa di tappo”.