Zaia incontra Brugnaro al Vinitaly. “Smentisco qualsiasi contenuto politico”

Fugace incontro del presidente Zaia con Luigi Brugnaro al Vinitaly, ma solo per presenza contemporanea coincidente.

“Sono allibito da quanto sto leggendo su alcune agenzie di stampa su un mio fugace incontro di oggi con il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro”, ha appena dichiarato il presidente.

“Ho incontrato Brugnaro nella sala d’aspetto della Fiera, alla presenza di una decina di persone assieme a noi. L’ho salutato calorosamente e ci siamo scambiati qualche battuta”.

“Ci siamo salutati, nessun discorso di politica, riferimenti nazionali o altre questioni. Il tutto sarà durato al massimo tre minuti, e l’unico argomento di cui abbiamo parlato è il pony di suo figlio che ha un problema alla gamba. Non ho altro da aggiungere. C’erano almeno 10 persone che hanno ascoltato e visto l’incontro e che possono testimoniare quello che ho detto”.

Queste le parole del Presidente del Veneto che evidentemente intende smentire le notizie che hanno iniziato a circolare secondo le quali tra i due si sarebbe svolto un incontro con al centro argomenti politici.

“L’incontro, in piedi, è durato non più di due minuti. Non l’ho più visto per il resto della giornata e ho continuato il mio giro in fiera come faccio da tre giorni”, ha concluso il Presidente Zaia.

(foto: Luca Zaia e Luigi Brugnaro in una foto di tempo fa)

