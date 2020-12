Zaia: «È vomitevole la posizione di chi pensa: “questo è il virus dei vecchi”. Oggi incontro i sindaci»

Sono 373 le terapie intensive in Regione ad oggi, lunedì 14 dicembre, 4 in più. Quasi 3000 mila nuovi contagi in 24 ore. «Il dato è quello di un rallentamento della crescita – dice il presidente del Veneto Luca Zaia – La pressione sanitaria è importante (c’è un andamento costante di test e tamponi effettuati). Ci sono 3267 ricoveri in totale, in area non critica, 1000 in più rispetto alla prima ondata di Covid di marzo. Le terapie intensive invece non hanno sostanziale incremento. Tutti i centri cittadini presi d’assalto – commenta Zaia – questo è il tema. Oggi incontrerò i sindaci alle 14.3 sul tema degli assembramenti».

«È vomitevole la posizione di chi pensa: “questo è il virus dei vecchi” – continua Zaia – La posizione della Germania è il lockdown con il bazooka: 11 miliardi per ristorare le aziende che resteranno chiuse. Se fosse stato così in Italia, le categorie avrebbero capito di poter far parte della sfida. Ho sentito domenica il ministro della Salute Roberto Speranza – continua il governatore – La situazione è preoccupante: i numeri stanno riprendendo a muoversi dappertutto. Gli sforzi fatti rischiano di essere vani. La zona gialla? C’è un protocollo nazionale dell’Istituto superiore della sanità – afferma il presidente – Noi da quando c’è l’algoritmo non abbiamo mai avuto l’Rt superiore a 1,25. E in Friuli Venezia Giulia nonostante le sue settimane di classificazione arancione, il parametro è poi salito lo stesso».