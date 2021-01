Zaia conferma variante inglese ma non solo: “In Veneto 8 mutazioni”

Zaia conferma la variante inglese del virus: “Il virus non è più lo stesso di marzo. Nella mia regione i genetisti dell’Istituto zooprofilattico delle Venezie hanno scoperto 8 mutazioni”.

“La variante inglese è molto più contagiosa delle altre. Può essere questo il ‘fattore x’. Aggiungo però che da quattro giorni per fortuna stiamo vedendo diminuire il numero dei malati; secondo ragionamento: è cambiato il clima. Nella prima fase avevamo tutti paura di morire, ora il virus è diventato per certi versi più familiare, la guardia si è abbassata”.

Così il governatore del Veneto Luca Zaia su

la Repubblica spiega i contagi nella sua Regione.

Zaia assicura che “il sistema sanitario veneto sta rispondendo bene, non c’è un solo paziente Covid lasciato a terra pur continuando a curare gli altri settemila ricoverati per altre malattie. Quest’anno abbiamo registrato il record di operazioni di trapianto, continua l’immigrazione sanitaria intraregionale e siamo i primi in Italia per capacità di vaccinazione”.

“Ribadisco il concetto:

siamo ancora un modello”.

Sulla scuola: “Siamo stati i primi a decidere di procrastinare la riapertura, e ci sono piovute addosso le critiche. Ora altre Regioni ci hanno seguito. Se rimanderemo ancora dipenderà solo dalle condizioni sanitarie. E il governo ci deve venire incontro con i ristori” che “devono riconoscere, almeno in parte, la quota di fatturato perso. Altrimenti rischiamo l’ecatombe economica”.