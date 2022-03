Will Smith tira un pugno a Chris Rock [video]: “Get out name of my wife from your f.. mouse”

Will Smith tira un pugno a Chris Rock (il video qui sotto): il giorno dopo la notte degli Oscar non si parla d’altro. Di questo e delle lacrime dell’attore in favore dell’amore e della famiglia pochi minuti dopo.

Di certo l’attore di Man in Black e di molti altri successi si è molto arrabbiato per l’infelice battuta del comico. Dopo aver colpito Chris Rock è tornato al suo posto urlando delle parole molto ben scandite: “Get out name of my wife from your f.. mouse” (“lascia fuori il nome di mia moglie dalla tua f… bocca…”).

Will Smith è conosciuto come persona rispettosa e educata, e per la prima volta nella sua carriera è stato protagonista di un “incidente” così eclatante. Quando Chris Rock ha citato la moglie, Jada Pinkett Smith, scherzando su un problema di salute della donna, Smith è salito sul palco e lo ha colpito.

Qualche minuto prima di essere dichiarato vincitore della statuetta come migliore attore, il divo si alza dalla poltrona, raggiunge il palco e sferra un pugno sulla faccia di Chris Rock che non se lo aspettava credendo una scenetta improvvisata. Si è subito capito invece che non si trattava di un numero, anche se inizialmente è risuonata qualche risata di chi ha frainteso. Neanche il suono del pugno sulla faccia del comico ha dato spazio a dubbi.

Chris Rock, in realtà, sul palco stava scherzando sul palco, e Smith sorrideva, finché il comico ha fatto una battuta sulla moglie del divo, Jada Pinkett Smith, che ha la testa rasata, mancando di rispetto alla donna che soffre di alopecia.

(Video del pugno di Will Smith a Chris Rock qui sotto)

Il trionfo alla notte degli oscar 2022 del bravo attore potrebbe ora essere offuscato dal ‘fuori programma’. Will Smith ha vinto infatti la statuetta come migliore attore protagonista in King Richard – Una famiglia vincente,



