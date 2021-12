“Mascherina ffp2 obbligatoria nei centri commerciali e sui mezzi pubblici. Chirurgica non basta”.

La mascherina chirurgica “va bene in ufficio, tra poche persone distanziate, e va bene all’aperto. Nei luoghi affollati, invece, bisognerebbe puntare molto di più sulle Ffp2, rendendole obbligatorie in alcuni casi”.

“Puntare su questo, con una campagna ad hoc, avrebbe rallentato il contagio. Molti cittadini e consumatori non sanno nemmeno che differenza ci sia tra le diverse mascherine, in realtà”.

Sono le parole di Vincenzo Paldino, presidente dell’associazione di consumatori Udicon Emilia-Romagna, che invita quindi a distinguere bene.

Nel momento in cui l’aumento di contagi legato soprattutto al mondo della scuola proietta anche l’Emilia-Romagna in zona gialla, puntualizza Paldino parlando all’agenzia ‘Dire’: “Avevamo chiesto alla Regione già lo scorso aprile di dare più forza all’uso delle mascherine, uno degli strumenti per proteggerci insieme al vaccino, importantissimo, e al distanziamento sociale. Abbiamo vari tipi di mascherine, tuttavia, e una campagna di sensibilizzazione su quale mascherina usare sarebbe stato più che utile”.

Continua il presidente regionale Udicon: “Bisognerebbe rendere obbligatoria la Ffp2 in alcuni contesti, come trasporti pubblici, cinema, teatri e centri commerciali. A maggior ragione verso Natale, quando gli assembramenti aumentano. È evidente che non va bene entrare in un centro commerciale di domenica, quando magari ci sono 1.000 persone, solo con una mascherina chirurgica”.

Infine, il messaggio promozionale: Natale online ok ma occhio, e “comprate Emilia-Romagna”.

C’è infatti voglia di tornare a spendere e fare regali, nonostante la variante Omicron, ma bisogna stare attenti non solo al virus.

“Ogni anno stiliamo un vademecum sugli acquisiti pre-natalizi e sui successivi saldi, consigliando prudenza quando si acquista in particolare dal web. L’online va bene, ma occorre stare attenti. Bisogna scegliere siti sicuri e controllare le recensioni. Essere consumatori consapevoli ci aiuta ad evitare tante truffe, soprattutto online ma non solo”. Lo evidenzia il presidente di Udicon Emilia-Romagna, Vincenzo Paldino, parlando alla ‘Dire’.

Continua Paldino: “Per quanto riguarda questo Natale, siamo impegnati a promuovere i prodotti tipici della filiera emiliano-romagnola, anche per dare sostegno alle attività che hanno patito 20 mesi di emergenza Covid e tuttora stanno soffrendo”.