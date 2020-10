Vittorio Sgarbi e la fidanzata Sabrina Colle: niente sesso e 22 anni di tradimenti (perdonati)

Molto spesso la figura di Vittorio Sgarbi è stata accostata ad attrici, modelle e donne dello spettacolo in una serie di flirt che lui stesso non ha mai negato, anzi. Per sua stessa ammissione una delle sue ultime “conquiste” sarebbe Franceska Pepe, influencer e concorrente del Grande Fratello VIP con la quale avrebbe avuto una “storia di sette ore” delle quali “venti minuti di intimità dietro un quadro”.

Durante un processo dichiarò inoltre di avere “almeno 40 figli non riconosciuti“. Quelli accertati sono tre, e tutti da donne diverse: Carlo con la stilista Patrizia Brenner, Evelina con una torinese di nome Barbara e infine Alba con una cantante lirica libanese.





Dal 1998 Vittorio Sgarbi è legato a una sola fidanzata ufficiale, l’ex-modella e attrice abbruzzese Sabrina Colle con la quale sostiene di non avere rapporti. Al Corriere disse: “Non facciamo l’amore dal 1999. Lei non ne sente l’esigenza, con mio grande sollievo. Nella mia apparente incontrollabilità, Sabrina detiene il controllo assoluto. Il potere sulle anime. Non ha quella volgarità che a me piace”. Sempre in quell’occasione spiegò perché non volesse il matrimonio: “sono stato fedele per 700 terribili giorni a una donna che mi marcava stretto come un terzino. Si addormentava dopo di me e si svegliava prima. Vede queste cicatrici, qui, sulla mano sinistra? Sono le sue unghie. Presi un raffreddore che non passava mai. Ancora oggi ogni mattina mi sveglio con uno starnuto: un memento che mi ricorda di non sposarmi”.

Nel 2020 Sgarbi ha definito “incestuoso” il sesso coniugale ed è tornato a parlare di Sabrina: “A abbiamo uno straordinario rapporto di anime – ha spiegato – il punto più alto dell’amore. Lo ha deciso lei e la cosa non mi ha turbato: mi sono sentito libero di andare con chi mi pareva“. E in occasione del suo flirt con la Pepe ha dichiarato che “sotto i venti minuti Sabrina mi perdona, sopra sono tradimenti. Ho un orologio interiore”.

La fidanzata di Vittorio Sgarbi

Ma cosa ne pensa la diretta interessata? In un’intervista del 2019 Sabrina Colle ha spiegato a Chiambretti: “Per me il tradimento sessuale non è importante, sono ventidue anni che ripeto la stessa cosa: gli uomini sono deboli, noi siamo più forti e possiamo sostenerlo questo tradimento” aggiungendo di essere intransigente solo ‘sul tradimento dei sentimenti reciproci'”. La donna, arresasi di non poter essere “la musa” di Vittorio Sgarbi, si è accontentata di considerarsi la sua “compagna, convivente”.





In realtà Patrizia Colle ha dichiarato a Grazia che i due non vivrebbero insieme: “Lui sa darmi tutto. Più una cosa di cui ho molto bisogno: la solitudine. Vittorio passa da casa nostra (con tutto il suo circo) solo un paio di giorni la settimana. Per il resto sono sola. E questo è importante”.

Vittorio Sgarbi riceverebbe donne anche in presenza della fidanzata: “ci sono ragazze che vengono a casa quando ci sono io. So bene quello che è successo con lui, ma davanti a loro, per non metterle in imbarazzo, faccio finta di non sapere – ha raccontato l’ex modella spiegando che il sesso sia un lato della vita che non le interessa approfondire.

Anzi, è convinta di averlo tradito di più lei: “sessualmente mai, ma posso avere grandi sentimenti per amici, nascono intese spirituali, intense. Lui invece mi tradisce solo da un punto di vista fisico”.

Marie Jolie