Violenza contro le donne: opuscolo per filo diretto con le forze dell’ordine

Aspiag Service, concessionaria del marchio Despar per il Triveneto e l’Emilia Romagna e la Polizia di Stato si alleano per diffondere il messaggio della campagna informativa “La violenza non è un atto d’amore – Non sei sola”.

Gli episodi di violenza sulle donne continua­no a segnare con drammatica regolarità le cronache e, come ha confermato la Commissione d’inchiesta sul femminicidio del Ministero dell’Interno, durante il periodo di lockdown causato dalla pandemia è stato rilevato un aumento di casi di violenza di genere, soprattutto legata alle maggiori difficoltà delle donne a denunciare.

L’iniziativa, promossa dalle Questure del Veneto, mira quindi a realizzare una campagna di sensibilizzazione e informazione su un problema sempre più presente e grave nella nostra società, con l’obiettivo di eliminare gli stereotipi, promuovere la prevenzione e costruire un filo diretto con le forze dell’ordine.

Informazioni e indicazioni verranno veicolate tramite degli opuscoli informativi, messi a disposizione in tutti i 165 punti vendita Despar, Eurospar e Interspar del Veneto a partire dalla settimana del 24 maggio 2021.

Le brochure hanno il compito di fornire alle persone indicazioni pratiche e ricordare i numeri utili a cui rivolgersi per denunciare episodi di violenza.

Nel volantino troverà inoltre spazio la descrizione dello strumento amministrativo dell’Ammonimento del Questore, che anticipa la soglia della tutela per la vittima e la promozione dell’APP della Polizia di Stato” YouPol”, estesa nel periodo del lockdown agli episodi di violenza di genere, che permette a vittime e testimoni di atti di tali episodi di chiedere aiuto tramite un contatto diretto alle Forze dell’Ordine, anche in forma anonima.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni di responsabilità sociale che Aspiag Service mette in campo nelle regioni in cui è presente con l’obiettivo di creare legami sempre più forti con le comunità.

“Siamo orgogliosi di essere al fianco della Polizia di Stato e delle Questure del Veneto per contribuire a dare voce a questa campagna di prevenzione e contrasto alla violenza di genere – ha commentato Giovanni Taliana, Direttore Regionale Aspiag Service per il Veneto. Grazie alla nostra presenza capillare sul territorio, i nostri punti vendita saranno un ulteriore amplificatore dell’importante messaggio che viene lanciato, per non far sentire sole le donne vittime di violenza e far crescere in loro la consapevolezza che la denuncia non è un atto per cui provare vergogna, ma la giusta soluzione alla violenza subita. Questa iniziativa si inserisce nell’ambito delle azioni di responsabilità sociale che Aspiag Service mette in campo nelle regioni in cui è presente e siamo convinti che questo progetto rappresenti un altro importante passo all’interno di un percorso che abbiamo scelto di intraprendere insieme alle istituzioni dei territori in cui siamo presenti, con l’obiettivo di portare avanti azioni e progetti di pubblica utilità a sostegno delle comunità.”.