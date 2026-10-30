Violazione a Binance: sottratti 6,3 miliardi, la piattaforma pagherà le perdite

Il 30 ottobre 2026 la piattaforma di scambio di criptovalute Binance è stata violata: un gruppo di hacker è riuscito a penetrare nei sistemi e a sottrarre 6,3 miliardi di dollari in valute digitali.

Secondo le ricostruzioni diffuse, gli autori dell’attacco potrebbero essere legati alla Corea del Nord. Binance ha comunicato che si farà carico delle perdite derivanti dal furto.

Il fondatore ed ex amministratore delegato di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ha definito l’episodio un «colpo duro», aggiungendo però che l’azienda «sopravviverà».