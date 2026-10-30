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HomenotizieViolazione a Binance: sottratti 6,3 miliardi, la piattaforma pagherà le perdite

Violazione a Binance: sottratti 6,3 miliardi, la piattaforma pagherà le perdite

30 ottobre 2026: un gruppo di hacker, forse nordcoreani, ha violato Binance sottraendo 6,3 miliardi di dollari. La società assicura che coprirà le perdite.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Il 30 ottobre 2026 la piattaforma di scambio di criptovalute Binance è stata violata: un gruppo di hacker è riuscito a penetrare nei sistemi e a sottrarre 6,3 miliardi di dollari in valute digitali.

Secondo le ricostruzioni diffuse, gli autori dell’attacco potrebbero essere legati alla Corea del Nord. Binance ha comunicato che si farà carico delle perdite derivanti dal furto.

Il fondatore ed ex amministratore delegato di Binance, Changpeng “CZ” Zhao, ha definito l’episodio un «colpo duro», aggiungendo però che l’azienda «sopravviverà».

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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