Manovra, Giorgetti alle banche: “Siamo sulla stessa barca”. Mattarella lancia l’allarme inflazione, Azzone teme tagli ai progetti

30 ottobre 2026 — La manovra torna al centro del confronto pubblico con appelli e avvertimenti da più fronti.

Giorgetti si è rivolto alle banche invitandole a collaborare e sottolineando che «siamo sulla stessa barca», richiamando uno spirito di condivisione rispetto alle sfide legate al provvedimento.

Sul fronte istituzionale, Mattarella ha lanciato un allarme sull’andamento dell’inflazione, richiamando l’attenzione sui rischi legati al rialzo dei prezzi in questa fase.

Nel corso della 102ª Giornata del risparmio, Giovanni Azzone, presidente di Acri e di Fondazione Cariplo, ha sottolineato lo sconcerto delle fondazioni per l’aumento del carico fiscale. Azzone ha evidenziato che l’incremento delle imposte comporterà per gli enti la rinuncia a migliaia di progetti.

Le prese di posizione di banche, istituzioni e rappresentanti del mondo del risparmio aggiungono pressione al dibattito politico attorno agli interventi economici del governo.