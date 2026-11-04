Vertici per l’Ucraina senza l’Italia: Mosca compie un maxi attacco

Vertici internazionali per discutere della pace in Ucraina si sono svolti senza la partecipazione dell’Italia, mentre la Russia ha messo a segno un maxi attacco, secondo quanto riportato.

Nel quadro degli incontri, è stato segnalato un summit Nato che ha visto la partecipazione di Francia, Germania e Regno Unito. A seguire è prevista una trilaterale a Abu Dhabi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Berlino, ha osservato come «Putin colpisce mentre si vota in America», commento riportato nel corso del suo intervento nella capitale tedesca.

La sequenza degli eventi — vertici internazionali che procedono con l’esclusione dell’Italia e contemporaneamente un’azione militare di grande entità da parte di Mosca — definisce un quadro diplomatico e di sicurezza particolarmente teso.