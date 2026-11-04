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Vertici per l’Ucraina senza l’Italia: Mosca compie un maxi attacco

Vertici internazionali per l’Ucraina escludono l’Italia; incontro Nato con Francia, Germania e UK e trilaterale ad Abu Dhabi. Intanto Mosca lancia un maxi attacco.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Vertici internazionali per discutere della pace in Ucraina si sono svolti senza la partecipazione dell’Italia, mentre la Russia ha messo a segno un maxi attacco, secondo quanto riportato.

Nel quadro degli incontri, è stato segnalato un summit Nato che ha visto la partecipazione di Francia, Germania e Regno Unito. A seguire è prevista una trilaterale a Abu Dhabi.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, in visita a Berlino, ha osservato come «Putin colpisce mentre si vota in America», commento riportato nel corso del suo intervento nella capitale tedesca.

La sequenza degli eventi — vertici internazionali che procedono con l’esclusione dell’Italia e contemporaneamente un’azione militare di grande entità da parte di Mosca — definisce un quadro diplomatico e di sicurezza particolarmente teso.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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