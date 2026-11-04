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Antognoni sull’incidente tra De Miguel e Owono: «Portieri, basta con le uscite da kamikaze»

Giancarlo Antognoni, 72 anni ed ex giocatore della Fiorentina, commenta lo scontro tra i portieri De Miguel e Owono: «Portieri, basta con le uscite da kamikaze».

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Giancarlo Antognoni, 72 anni e ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto sullo scontro tra i portieri De Miguel e Owono, esortando i colleghi a evitare uscite pericolose.

Nel richiamo rivolto ai portieri Antognoni ha usato parole nette: «Portieri, basta con le uscite da kamikaze», sottolineando la necessità di maggiore prudenza nelle azioni con il rischio di contatti.

L’ex nerazzurro viola ha evocato anche un episodio personale: nel 1981 fu protagonista di uno scontro con il genoano Martina, richiamando così l’attenzione sui rischi legati a confronti diretti tra giocatori in area.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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