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Messeri ricorda: a 17 anni svuotai gli scantinati allagati degli Uffizi e incontrai l’amore

L’attore e regista Marco Messeri racconta quando, a 17 anni, partecipò allo svuotamento degli scantinati allagati degli Uffizi e lì trovò l’amore.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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Marco Messeri, attore e regista, ripercorre un episodio decisivo della sua giovinezza: a diciassette anni prese parte alle operazioni per liberare gli scantinati allagati degli Uffizi.

Nel racconto pubblicato su Repubblica, Messeri ricorda il lavoro svolto per rimuovere l’acqua accumulata nei locali del museo. L’esperienza, oltre all’impegno pratico, segnò anche la sua vita personale: fu lì che conobbe l’amore.

La testimonianza è apparsa il 4 novembre 2026. L’articolo è breve e propone il ricordo di un momento che unisce impegno collettivo e memoria personale, raccontato dall’attore-regista senza aggiunte esterne.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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