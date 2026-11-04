Messeri ricorda: a 17 anni svuotai gli scantinati allagati degli Uffizi e incontrai l’amore

Marco Messeri, attore e regista, ripercorre un episodio decisivo della sua giovinezza: a diciassette anni prese parte alle operazioni per liberare gli scantinati allagati degli Uffizi.

Nel racconto pubblicato su Repubblica, Messeri ricorda il lavoro svolto per rimuovere l’acqua accumulata nei locali del museo. L’esperienza, oltre all’impegno pratico, segnò anche la sua vita personale: fu lì che conobbe l’amore.

La testimonianza è apparsa il 4 novembre 2026. L’articolo è breve e propone il ricordo di un momento che unisce impegno collettivo e memoria personale, raccontato dall’attore-regista senza aggiunte esterne.