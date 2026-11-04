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L’Unione europea lancia l’allerta: pronti al peggio, anche a un conflitto in Europa

L’Ue ha lanciato un’allerta: la commissaria alle crisi Lahbib avverte che “la fantascienza è realtà” e invita a prepararsi anche a un conflitto in Europa.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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L’Unione europea ha lanciato un monito sulla sicurezza collettiva, invitando gli Stati membri a prepararsi per scenari estremi che fino a poco tempo fa erano ritenuti improbabili.

A esplicitare l’allerta è stata la commissaria alle crisi, Lahbib, che ha sottolineato come alcuni sviluppi appaiano oggi assimilabili a quanto fino a ieri si poteva leggere solo nella narrativa fantascientifica. Secondo la commissaria, è indispensabile essere pronti «al peggio», incluso, ha precisato, il rischio di un conflitto armato sul territorio europeo.

L’intervento di Lahbib ha l’obiettivo di stimolare misure di prevenzione e pianificazione da parte delle istituzioni comunitarie e dei Paesi membri, alla luce delle valutazioni attuali sulla sicurezza. Le parole della commissaria riflettono una richiesta di maggiore attenzione e preparazione su più fronti.

L’articolo è stato pubblicato da Repubblica il 4 novembre 2026; la notizia è stata raccolta dal corrispondente Claudio Tito.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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