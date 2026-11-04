Paura tra gli scaffali a Palermo dopo l’attacco informatico: clienti dubbiosi sui surgelati

A Palermo clienti e personale fanno i conti con l’incertezza dopo un attacco informatico che ha colpito un punto vendita della città. Tra gli avventori si è diffuso il dubbio su cosa acquistare: “I surgelati li prendo?”, si chiedono alcuni.

Il negozio interessato ha subito danni rilevanti: la stima indicata è di circa 100.000 euro. Per la regione la voce dei danni sale a livello molto più ampio, parlando di diverse decine di milioni complessivi.

Il fenomeno ha creato disagio tra i clienti che, girando tra gli scaffali, manifestano incertezze sulle forniture e sulla sicurezza del servizio. L’attacco è descritto come opera di pirati informatici che hanno colpito il sistema del punto vendita.

La notizia è stata riportata dalla redazione locale e riporta le cifre dei danni segnalate dal punto vendita e dalla regione.