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Paura tra gli scaffali a Palermo dopo l’attacco informatico: clienti dubbiosi sui surgelati

A Palermo un punto vendita colpito da pirati informatici ha lasciato i clienti incerti: “I surgelati li prendo?”. Danni stimati 100.000€, decine di milioni in Sicilia.

Elena Gravin
a cura di: Elena Gravin

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A Palermo clienti e personale fanno i conti con l’incertezza dopo un attacco informatico che ha colpito un punto vendita della città. Tra gli avventori si è diffuso il dubbio su cosa acquistare: “I surgelati li prendo?”, si chiedono alcuni.

Il negozio interessato ha subito danni rilevanti: la stima indicata è di circa 100.000 euro. Per la regione la voce dei danni sale a livello molto più ampio, parlando di diverse decine di milioni complessivi.

Il fenomeno ha creato disagio tra i clienti che, girando tra gli scaffali, manifestano incertezze sulle forniture e sulla sicurezza del servizio. L’attacco è descritto come opera di pirati informatici che hanno colpito il sistema del punto vendita.

La notizia è stata riportata dalla redazione locale e riporta le cifre dei danni segnalate dal punto vendita e dalla regione.

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Elena Gravin
Elena Gravin
Studentessa, amo scrivere per diverse testate on line. Cinema, teatro, musica, le mie passioni, ma amo incontrare gente. elena_g@lavocedivenezia.it
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