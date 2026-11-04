Inter travolge il Feyenoord in Olanda: pagelle, Zechiel in ombra, Barella dà sostanza, Zielinski illumina

L’Inter torna dalla trasferta in Olanda con una vittoria netta: 3-0 al Feyenoord nella partita valida per la Champions League. La squadra allenata da Chivu esce dal campo con il pieno dei tre punti e qualche giudizio netto nelle pagelle del match.

Tra i promossi figura Nicolò Barella, apprezzato per l’energia messa in campo e la presenza costante nel motore della squadra. Dalla sua parte è arrivata una prestazione di impatto, segnalata come elemento positivo nel bilancio della serata.

Piotr Zielinski è invece l’autore della giocata che ha acceso la partita: una perla che ha contribuito a indirizzare definitivamente l’incontro a favore dei nerazzurri. La sua azione è stata evidenziata come momento chiave della serata.

Non tutte le valutazioni sono però positive. Zechiel è indicato nelle pagelle come non riuscito a incidere: il suo rendimento è stato definito spento e al di sotto delle attese.

La vittoria per 3-0 conferma la squadra di Chivu in una serata europea positiva, con promossi e bocciati che tracciano il quadro di una prestazione complessivamente solida ma con aspetti ancora migliorabili.