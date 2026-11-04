Milano, manager scappa dopo 20 mesi di prigionia e abusi: denunciata la moglie

Un manager milanese è riuscito a fuggire dopo 20 mesi durante i quali, secondo il suo racconto, sarebbe stato tenuto prigioniero e sottoposto a sevizie dalla moglie. Dopo la fuga la donna è stata denunciata.

L’uomo ha raccontato condizioni estreme: ha detto di essere stato costretto a mangiare nella ciotola del cane. Al momento del ritrovamento pesava 53 chilogrammi, era sporco e presentava le unghie strappate.

La denuncia è scattata dopo che l’uomo è riuscito a liberarsi e a chiedere aiuto. Non sono riportati altri dettagli sui procedimenti in corso o sulle modalità della fuga.

La vicenda, resa pubblica da Repubblica, ha suscitato attenzione per le condizioni fisiche in cui è stato ritrovato il manager e per la durata della presunta prigionia.