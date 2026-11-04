4 Novembre a Venezia: celebrazioni tra cordoglio per i caduti e omaggio alle Forze Armate

Venezia ha reso omaggio oggi, 4 novembre, ai caduti e al servizio delle Forze Armate in occasione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate. Le manifestazioni si sono svolte in due piazze simbolo della città: Piazza San Marco e Piazza Ferretto.



La giornata ha assunto toni particolarmente commossi per la recente morte di due militari italiani e due volontari della Croce Rossa Italiana, deceduti durante la missione EUFOR in Bosnia-Erzegovina. La perdita ha segnato il rito civile e militare, ribadendo il valore del sacrificio e della dedizione al servizio del Paese.



Alle cerimonie veneziane erano presenti le principali autorità locali e regionali: il Prefetto e il Sindaco di Venezia, il Vice Presidente della Regione Veneto, insieme ai vertici militari e civili del presidio. Alla manifestazione hanno partecipato anche studenti, rappresentanti delle associazioni combattentistiche e d’Arma e numerosi cittadini.



I momenti commemorativi hanno unito gli aspetti ufficiali a quelli di partecipazione popolare. Sono state deposte corone, si sono osservati minuti di raccoglimento e i cortei hanno percorso le aree indicate, in un programma che ha alternato omaggi istituzionali e testimonianze pubbliche.



A livello nazionale, le celebrazioni del 4 Novembre si articolano in più appuntamenti istituzionali. A Roma, il Presidente della Repubblica ha deposto una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, accompagnato dal Ministro della Difesa Guido Crosetto e dalle altre alte cariche dello Stato. A Firenze è invece in programma la cerimonia militare nazionale.



Nella Capitale, il Villaggio Difesa allestito al Circo Massimo — pensato come spazio di incontro tra le Forze Armate e i cittadini — ha assunto in questi giorni una funzione di raccolta e memoria. Chiuso oggi, il Villaggio è diventato luogo in cui molti hanno espresso vicinanza ai familiari dei caduti in Bosnia lasciando fiori, biglietti e messaggi di cordoglio.



Le iniziative locali e le manifestazioni diffuse sul territorio sono state presentate come segno del rapporto tra le comunità e gli apparati militari. Le autorità hanno voluto sottolineare come la ricorrenza non riguardi solo la memoria storica della Prima guerra mondiale, ma anche l’impegno quotidiano delle donne e degli uomini in uniforme per la sicurezza e la tutela dei valori costituzionali.



Durante le celebrazioni veneziane è stata data visibilità al ruolo delle scuole e delle associazioni combattentistiche, che hanno preso parte alle cerimonie con delegazioni e presenze organizzate. La partecipazione degli studenti è stata richiamata come elemento di trasmissione della memoria alle nuove generazioni.



Le iniziative del 4 Novembre, dalle cerimonie locali al Villaggio Difesa di Roma, sono state accompagnate dal motto scelto per quest’anno: «Forze Armate: a difesa della nostra libertà».