Veneziano ricattato: la Squadra Mobile arresta tre uomini e un minore di etnia Rom

Veneziano ricattato: scatta l’operazione della Squadra Mobile di Venezia che porterà ad aprire le porte del carcere per tre uomini di etnia Rom e quelle di un centro per i minori per il quarto componente della banda.

Nelle prossime ore saranno appresi maggiori dettagli sull’operazione, intanto si è saputo che tutto è nato con la denuncia di un cittadino veneziano che si è rivolto alla Squadra Mobile di Venezia per denunciare il tentativo di estorsione del quale era caduto vittima.

Subito attivate le indagini da parte della Questura di Venezia, grazie alle quali sono stati documentati, anche attraverso sistemi di videoripresa, passaggi di denaro del tentativo di estorsione.

E’ proprio al momento dell’organizzato “pagamento” di una somma di 3.500 euro – piccola parte a fronte dei 30.000 euro pattuiti – che sono scattati gli arresti.

L’attività tecnica appositamente predisposta ha infatti consentito agli agenti di intervenire in flagranza di reato, per porre fine al ricatto organizzato.

Quattro gli autori del reato identificati, uno dei quali minorenne, tutti di etnia rom e senza fissa dimora.

I tre soggetti maggiorenni, su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, sono stati condotti presso il carcere di Venezia.

Il minorenne, su disposizione della Procura dei Minori, è stato accompagnato presso il Centro di Prima Accoglienza di Treviso.

