“I veneziani sottoposti a un duro lavoro, meditiamo turisti, meditiamo”. Lettere

Vi ho letto tutti con molto interesse, e realizzo che VENEZIA é nel cuore, in bene o in male, per tutti Voi.

Ho vissuto a Venezia per tre anni e dopo ho sempre trovato il tempo di ritornarci anche da sola anzi soprattutto da sola, per ri-immergermi in questo magnifico Teatro.

Condivido purtroppo il riconoscere la poca educazione del famoso Turista che poi non é altro

che qualcuno di Noi quando visitiamo città e luoghi fuori dal nostro campo di abitazione.

Purtroppo la libertà di non essere controllati e riconosciuti provoca una strana ribellione all’ essere persone ” civili”.

I veneziani sono sottoposti a un duro lavoro, ed intendo anche fisico, per rendere vivibile il loro magnifico Teatro.

Le calli e i ponti non permettono la possibilità di avere poliziotti che possano interferire con la “maleducazione” lasciando così ognuno libero di ” esprimersi” sfacciatamente indisturbato.

Amo Venezia, e se fosse rispettata come é il suo diritto, non si presenterebbe così costosa, sporcata, e abbandonata.

Meditiamo TURISTI Meditiamo.

Susanna

(lettera firmata)