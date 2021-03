Tramonto a Venezia, il sole scende dietro l’isola di San Giorgio

Tramonto a Venezia. Il sole oggi, 9 marzo 2021, illumina l’isola di San Giorgio di una luce particolare.

Si è abbassato sul Bacino di San Marco ed è stato immortalato da un lettore poco prima delle 18, mentre illuminava di luce arancione il cielo dietro l’isola di San Giorgio.

La foto ha immortalato un’atmosfera suggestiva, durata solo un paio di minuti. Si possono ammirare

la basilica della Salute e il campanile di San Giorgio, davanti il bacino di San Marco senza onde e imbarcazioni di passaggio.

Uno scatto immortalato da Riva Sette Martiri, ma il tramonto mozzafiato è stato visibile con le stesse caratteristiche in tutta Venezia centro storico. Lo stesso colpo d’occhio da Riva degli Schiavoni e

dal molo di San Marco.

Una giornata limpida quella di oggi a Venezia, dalle temperature primaverili, senza turisti e senza molte imbarcazioni se non i vaporetti di Actv, per via delle restrizioni entrate in vigore con la zona arancione, dovute all’aumento dei contagi da coronavirus.

Eppure lo spettacolo della laguna e dei suoi colori non smette di stupire, neanche i suoi abitanti.