Venezia: prorogati sosta 90′ gratis e sconto 50% su tariffe Ztl

Venezia, buona notizia per gli automobilisti. Sono stati infatti prorogati al 30 settembre la gratuità per i primi 90 minuti di sosta sulle strisce blu e la riduzione del 50% delle tariffe ZTL bus.

Il Comune di Venezia ha infatti disposto la proroga fino al 30 settembre dell’esenzione dal pagamento della tariffa prevista sulle righe blu del territorio comunale – esclusi Piazzale Roma, porte di San Giuliano e parcheggio centro commerciale Interspar – per i primi 90 minuti di stazionamento del veicolo.

L’utilizzatore delle aree di sosta dovrà munirsi di ticket nei parcometri ed esporlo sul cruscotto del veicolo. In alternativa dovrà registrare l’inizio della sosta con l’apposita AVM Venezia Official App.

Nella comunicazione viene ricordato che per usufruire della sosta gratuita per i primi 90 minuti sarà sufficiente recarsi al parcometro e schiacciare il tasto verde.

Il parcometro emetterà uno scontrino con data e orario di validità della sosta che il cliente dovrà esporre sul cruscotto dell’autovettura.

Per soste superiori ai 90 minuti il processo di acquisto resta identico a quello attuale:

in area smart parking sarà necessario preliminarmente inserire il numero di stallo occupato e poi procedere alla transazione, inserendo monete o carta di credito a seconda del metodo di pagamento prescelto;

in area non smart parking, invece, si procede direttamente alla transazione.

Il sistema calcolerà in automatico l’orario di fine sosta sommando i 90 minuti gratuiti al tempo di sosta equivalente all’importo inserito o digitato.

Per attivare la sosta tramite AVM Venezia Official App, il processo di acquisto resta identico a quello attuale: è necessario inserire data e orario fine sosta e numero di stallo; se in area smart parking, l’applicazione calcolerà in automatico l’importo previsto scontando i primi 90 minuti gratuiti.

Con un altro provvedimento dirigenziale è stata inoltre disposta, fino al 30 settembre 2020, la riduzione del 50% di tutte le tariffe per gli accessi alla ZTL BUS prenotati e pagati entro la fine dello stato di emergenza in attuazione di quanto stabilito dalla deliberazione di Giunta comunale n° 235/2020 del 3 agosto 2020.