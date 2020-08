Venezia e spopolamento. Visman (M5S): “Servizi più efficienti e incentivi per chi decide di trasferirsi”

«È allarmante lo spopolamento a cui stiamo assistendo nella Venezia monumentale, ma anche nella terraferma. Riportare abitanti a Venezia è il vero punto per una rinascita della città. Se il trend continuerà di questo passo, Verona ci supererà come numero di abitanti e diventerà la città più popolosa della regione» Così Sara Visman, candidata sindaca e unica donna a contendere lo scranno di Cà Farsetti, illustra le proposte del Movimento 5 Stelle per invertire la tendenza: «Servono maggiori incentivi a chi decide di trasferirsi e di risiedere nel nostro territorio.»

Secondo Visman inoltre «È fondamentale attirare anche chi decide di spostarsi per lavoro, penso ad esempio a medici e ricercatori. Se le condizioni di vita e i servizi fossero favorevoli, queste persone potrebbero decidere di rimanere in pianta stabile nel nostro Comune.»

Anche il tema del trasporto pubblico infatti, secondo la candidata sindaca, è decisivo per ripopolare Venezia: «Avere un servizio di TPL di qualità, con collegamenti sicuri, certezza di orari e frequenza delle corse – sia per gli autobus che per i vaporetti – può rappresentare un elemento importante per evitare “l’effetto spopolamento” che mina la sostenibilità futura della nostra città, fuori dalla deleteria monocultura turistica»