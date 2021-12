“Biglietti e green pass, prego”: decisi i controlli prima di salire a bordo

A Venezia, come noto, oggi scatta l’ “ora X”: si sale a bordo dei mezzi di trasporto pubblico locale con il green pass oltre che biglietto o abbonamento.

La normativa per il contenimento dei contagi non ammette deroghe, anzi, le sanzioni sono severe, ma a quanto pare si è voluto fare un passo verso le persone sprovviste di ‘pass’.

Nelle ultime riunioni operative a Venezia sarebbe infatti emerso l’orientamento di non fare controlli a bordo dei mezzi.

La Prefettura vorrebbe evitare antipatiche (e pericolose) discussioni dentro il mezzo in movimento quindi avrebbe chiesto alle forze dell’ordine una linea morbida nelle verifiche che però ci saranno.

Il metodo pensato per scongiurare le iniziative dei ‘furbetti’ sarebbe quello di fare i controlli a terra, prima di salire a bordo.

Alle fermate degli autobus e agli ingressi dei pontili da questa mattina si potranno quindi trovare addetti dell’azienda assieme a forze dell’ordine fare i controlli.

L’indicazione del prefetto Vittorio Zappalorto sarebbe quella di procedere con massima cautela, sia perché ci sono animi già esasperati, sia perché oggettivamente molte persone si sono trovate nel giro di 4 giorni ad organizzarsi per raggiungere i luoghi di lavoro o per i bambini che devono raggiungere scuola. Il problema del green pass per prendere un vaporetto diventa addirittura insuperabile se si è residenti nelle isole non possedendolo.

Scena tipica a Venezia da questa mattina, dunque: verificatori Actv assieme ad un agente di polizia sulle passerelle di ingresso che portano al pontile vero e proprio, a controllare green pass e mascherine ben posizionate sul volto.

Una situazione a cui faremmo bene ad abituarci perché ci accompagnerà per diverse settimane, e cioè fino a nuovo ordine che comunque non arriverà prima del 6 gennaio.

I controlli a bordo dei mezzi di trasporto al momento sarebbero dunque al momento scongiurati (in un autobus o tram affollato sarebbe come andare incontro al caos).