Venezia, seratina piccante finisce... in ospedale

Venezia teatro di romanticismi e intimità, qualche volta con finale imprevisto, però.

E’ accaduto ad una coppia di turisti, marito e moglie, che ha passato una bella serata in libertà attraverso calli e campielli, cena e dopocena, effusioni e petting.

Durante il rientro in albergo per il giusto ‘epilogo’, però, verso l’una e mezza della notte, gli effetti degli alcolici abbondantemente assunti si sono fatti sentire.

La signora, cittadina lettone di 32 anni, camminando, inciampava davanti al teatro Goldoni cadendo rovinosamente a terra. E così, in un attimo, tutta l’euforia è scomparsa.

La povera turista dolorante e ferita, ha così finito la serata in pronto soccorso dell’ospedale Civile assieme al marito.

Alla donna – che letteralmente non si reggeva in piedi a causa dello stato ‘alterato’ -, purtroppo, resterà il ricordo di un leggero trauma cranico con ferita e degli accertamenti medici al posto di ‘quelli del marito’ come conclusione della serata veneziana in libertà.