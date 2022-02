I punti di vista dei lettori: “A Venezia tra poco cancelli come Gardaland”, “Mestre città più brutta d’Italia”

Proseguono gli scambi di opinione tra i nostri lettori. Numerosi e sempre culturalmente vivaci, i diversi punti di vista, spesso di “veneziani” e/o “mestrini” vedono pareri in contrapposizione che mostrano al tempo stesso un profondo sentimento radicato nel proprio territorio.

“49mila abitanti di cui l’80% ultra70enni, 300 nascite nel 2021, quest’anno se ne va anche la Questura, mezza Università è già a Mestre, l’ospedale civile è praticamente un poliambulatorio, una media e una elementare basterebbero e avanzerebbero, questi sono i numeri . . . numeri da paese.

Quando saranno andati via tutti metteranno i cancelli come a gardaland”

Ennio

“Mestre è la città più brutta d’Italia. La bellezza di Venezia compensa qualunque scomodità. Pura follia vivere a Mestre. Oltretutto droga, criminalità, inquinamento . . . allora tanto vale andare a vivere in altre parti d’Italia.. . o all’estero. Ma Mestre è un suicidio spirituale”.

J.

“Se sei andato a vivere in “campagna” vuol dire che stai bene li. Chi ama Venezia vive Venezia.

Personalmente preferisco di gran lunga vogare, girare con la mia barchetta e, perché no, anche girovagare x Venezia come un turista.

Non farò la convenientissima spesa nei grandi ipermercati ma la sera posso uscire e godermi la Mia città.

Ottima scelta Mestre, resta a mes3 e goditi . . . cosa?”

Sebastiano

“Cari Veneziani stanziali tenetevi la vostra isola. L’avete svenduta voi per fare i soldi col turismo. Non pagate le tasse e vi permettete di chiamarci campagnoli.

Direi che gli alberi, i prati sono sicuramente meglio della puzza di fogna che regna nella vostra città . . .”

Gigia

“Sono nata a Venezia , ci vivo e ci lavoro e pago le tasse. La puzza di fogna invece è a casa tua.”

Nery

“Anche io ho scelto Mestre poiché non riconoscevo più Venezia. gli abitanti sono trattati sempre peggio, non c’è cura del cliente, le cose sono sempre più care, qualità scadente. preferisco vivere a Mestre e farmi una passeggiata a Venezia quando ne ho voglia”.

Mauro

“Vale forse la pena godersi la vicinanza all’ospedale dell’Angelo? Chi vive Venezia, pur affrontando una miriade di problemi, qui si fa la vogatina, raggiunge il Bacan dopo il lavoro, magari va a comprare il pesce in barca.

Non deve cambiare le gomme con la stagione, fare il tagliando, trovare parcheggio, respirarsi PM10, PM2.5.

Aggiungo inoltre che la bellezza che circonda gli individui ne plasma carattere e attitudine.

La bruttezza porta a bruttezza e la frustrazione degli automobilisti ne sono la conferma; è vero che non serve il carretto per fare la spesa, ma neanche il Maalox per il traffico.

Se qualcuno si lamenta (io tra questi) per i vaporetti stipati, forse non ha preso il 2 a certi orari.

Ognuno è libero di decidere dove vuole vivere, il problema vero è che persone che non vivono a Venezia ne hanno condizionato il declino.”

L.

“Ma chi sarebbero i campagnoli quelli che vivono in città? Cmq io sono nata a Mestre e ci vivo tutt’ora ma i Veneziani ci son sempre stati a Mestre anche quando ero bambina soprattutto in viale San Marco a Mestre cmq io ho lavorato a Venezia ma sinceramente non mi piace ci sono città come Verona più belle di Venezia e non c’è la puzza che viene dai canali.”

Mia

“Xò nato a Venezia, purtroppo i me ga manda via. Mi go combattuo, stavo a Marghera per diese anni, adesso xe dal 2018 che stago aea giudecca. Venessiani torne’…”.

Pierino