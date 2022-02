“Andarmene da Venezia per non restare mummificato nello scadimento della qualità della vita”. Lettere

In risposta a: “In Terraferma per la casa figa col giardino. Venezia portata avanti dai veneziani che non si arrendono”.

Buongiorno, sono venuto a Venezia trenta anni fa, scegliendola fra altre possibilità di vita e lavoro proprio per amore di questa Città. Non ho bisogno di spiegarvene le diverse bellezze, i silenzi, la Laguna.

Ma e’ cambiata terribilmente!

Non parlo dei monumenti, continuamente restaurati e coccolati. Parlo della VITA. Vi ricordate cosa era 30 anni fa (non 200) il mercato del pesce di Rialto? Entrambi i portici pieni di bancarelle. Ora si è no mezza … E così via.

Due anni fa ho sentito di dovermene andare, per non restare mummificato nel processo di scadimento della qualità della vita della città.

Non parlo della bellezza della Città: dico che per comprare qualcosa di appena più complesso di una vite in ferramenta devi andare a Mestre mettendoci mezza giornata; che per un crescente numero di servizi sanitari devo raggiungere l’ospedale dell’ Angelo che e’ pure scomodo, eccetera eccetera.

Queste le considerazioni.

Poi, se chi ha scritto la mail precedente alla mia, si accontenta di aver fatto un mutuo di 30 anni per comprarsi una casa di 50mq, complimenti per la costanza e l’attaccamento …. Ma non ne vale la pena!

Cordiali saluti,

Vittorio U.

(lettera firmata)