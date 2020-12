Venezia sarà la sede del G20 dell’Economia e Finanze

Lo ha annunciato il sindaco Luigi Brugnaro. Era stato anticipato che il forum internazionale che riunisce le principali economie del mondo, il G20, in occasione della presidenza italiana assunta quest’anno nel 2021 si sarebbe svolto nel nostro paese. Il primo cittadino di Venezia ne ha specificato anche la città: Venezia. Dal 7 all’11 luglio.

«Una scelta – ha commentato il sindaco – che dimostra come la città, in questi ultimi anni, ha ritrovato il suo ruolo strategico nello scacchiere internazionale. Ringrazio il presidente Mattarella che ha sempre un’attenzione particolare per Venezia e anche il governo nella persona del premier Giuseppe Conte e del ministro dell’Economia Roberto Gualtieri. Grazie infine al governatore della Banca d’Italia Ignazio Visco e al direttore Daniele Franco. Sarà l’occasione per far conoscere al mondo la specialità di Venezia e per mostrare la grande opera infrastrutturale del Mose».

