Venezia, disordini in corso al carcere di Santa Maria Maggiore. Ultima ora

Disordini sono in corso alle carceri di Venezia, all’Istituto Penitenziario di Santa Maria Maggiore. Da alcuni minuti si sentono colpi sbattuti violentemente contro le sbarre e urla. Le proteste seguono evidentemente analoghe manifestazioni che si sono verificate in altri istituti d’Italia.

Forze dell’ordine hanno ‘cinturato’ l’istituto. Sono arrivate pattuglie di corpi diversi come rinforzi. La protesta avrebbe comportato finora che persone ristrette all’interno di un padiglione, scagliandosi contro la struttura con quello che potevano, avrebbero provocato danni all’ambiente e alle suppellettili. La polizia ha azionato idranti verso chi tentava di affacciarsi.