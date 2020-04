Venezia: Patriarca impartirà indulgenza via Facebook

Regole per il coronavirus, anche la Chiesa si adegua. A Venezia, indulgenza in streaming per San Marco con celebrazione su Facebook e tv.

Il Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, impartirà con la benedizione della Messa di domani, l’indulgenza plenaria per la festa di San Marco a tutti i fedeli che parteciperanno alla celebrazione in diretta, attraverso i mezzi di comunicazione sociale.

Lo ha reso noto oggi il Patriarcato lagunare.

L’indulgenza potrà essere ottenuta assolvendo alle normali condizioni; la Confessione e la Comunione possono essere sostituite in questi giorni dall’atto di contrizione e dalla Comunione Spirituale, con l’impegno di rivolgersi ai sacramenti appena possibile.

La Messa di domani, dalla Cattedrale di San Marco, sarà trasmessa alle ore 11.00 dalla pagina Facebook del settimanale diocesano Gente Veneta e dalle emittenti locali Antenna 3 e Reteveneta.