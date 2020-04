Venezia, parte il laboratorio creativo “Danzando alla Biennale”. Il corso da seguire a casa per grandi e piccini

Venezia, parte il laboratorio online “Danzando alla Biennale” per chi vuole praticare un’attività a casa propria, a misura di click.

L’attività Educational della Biennale di Venezia aiuta con Danzando alla Biennale, un laboratorio creativo online tra Danza e Architettura, destinato a tutte le età, ai bambini e ai loro genitori, agli studenti, ma anche agli appassionati e ai curiosi.

Un corso di danza che si può seguire e praticare facilmente a casa, da soli o in compagnia, seguendo sul sito della Biennale i tutorial disegnati e divertenti come dei fumetti.

Al centro del laboratorio, alcune suggestioni che attraversano la Danza e l’Architettura, discipline che condividono l’attenzione sia per lo spazio, sia per il corpo che crea lo spazio.

Con tecniche base di release, che rimettono in moto il corpo, rilassando muscoli e articolazioni, ci si può orientare tra gli oggetti del nostro ambiente domestico alla ricerca di relazioni inedite, fino a quando siamo pronti per tentare ardite e libere improvvisazioni di danza (come novelli Isadora Duncan o Rudolf Nureyev) fra cucina e salotto, nella casa virtualmente trasformata in un palcoscenico.

Si parte dal titolo della Biennale Architettura 2020: “How will we live together?”, provando per gradi con il corpo a sperimentare “insiemi” nello spazio. Alla fine del percorso, si possono anche condividere i propri passi di danza postando una foto o un video con gli hashtag #DanzandoallaBiennale o #BiennaleEducational.

La 17. Mostra Internazionale di Architettura “How will we live together?” Si terrà dal 29 agosto al 29 novembre 2020, diretta da Hashim Sarkis, e il 14. Festival di Danza contemporanea si terrà dal 13 al 25 ottobre 2020, diretto da Marie Chouinard, organizzate dalla Biennale di Venezia presieduta da Roberto Cicutto.

Danzando alla Biennale prosegue la proposta Educational della Biennale di Venezia, pensata appositamente per il web in occasione della chiusura di scuole e università. L’iniziativa rientra nel contesto della campagna #IoRestoaCasa promossa dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (MiBACT).

Fra i prossimi progetti Educational che la Biennale metterà a disposizione online, si segnalano in particolare Tutti in aula alla Biennale (per le scuole primarie), e Con un click alla Biennale (per le famiglie).

Sono già attive online le proposte Imparando alla Biennale, rivolta alle Scuole secondarie di primo grado, e How will we live together? per le Scuole secondarie di secondo grado, entrambe dedicate alla prossima Biennale Architettura 2020.