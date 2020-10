Venezia, non vuole la mascherina scesa da un volo: interviene la polizia di frontiera

Venezia, non vuole saperne di indossare la mascherina dopo esser sbarcata da un volo proveniente da Istanbul.

Gli operatori della polizia di frontiera sono dovuti intervenire all’aeroporto Marco Polo di Tessera e hanno sanzionato una cittadina italiana che si rifiutava categoricamente di indossare la mascherina.

E’ successo lunedì 26 ottobre 2020, la donna, identificata come C.C., pluripregiudicata, si trovava a bordo di un volo proveniente da Istanbul e ha mantenuto un atteggiamento poco collaborativo anche con gli operatori di polizia al momento dell’atterraggio, ritardando la fase di sbarco per tutti i passeggeri del suo volo.





Non c’è stato niente da fare: la donna, vuoi per proprie convinzioni personali o per una presa di posizione, non voleva saperne di indossare il dispositivo di protezione anti-covid.

Dopo essere stata più volte invitata ad indossare i dispositivi di protezione, in ottemperanza alle normative anti Covid, e aver manifestato l’ennesimo rifiuto, la viaggiatrice ostinata è stata accompagnata dagli agenti presso gli Uffici della Polizia di Frontiera e sanzionata per inottemperanza al vigente Dpcm.

Gli ultimi mesi vedono la Polizia di Frontiera impegnata oltre che nell’attività specifiche di verifiche di frontiera in aeroporto, anche nel sovrintendere al rispetto delle disposizioni del DPCM per il contrasto alla diffusione del COVID-19 .





