Venezia, musei aperti: giorni e orari in zona gialla

Venezia, musei aperti. Con il passaggio in zona gialla del Veneto, questa mattina, lunedì 26 aprile, hanno riaperto le porte due tra i più importanti Musei Civici di Venezia, Palazzo Ducale e Museo Correr. Entrambi saranno aperti tutti i giorni della settimana, mentre da venerdì 30 aprile riapriranno, da venerdì a domenica, anche gli altri musei. E’ fortemente raccomandata la prenotazione e l’acquisto on line direttamente nel sito dei musei civici.

Un primo ritorno alla normalità che riporterà i turisti a Venezia.

“Siamo molto felici di poter riaprire – ha aggiunto la presidente della Fondazione Musei Civici di Venezia, Maria Cristina Gribaudi – nella speranza che questo sia un segnale, prima di tutto per i veneziani ma anche per tutti gli italiani, di potersi riappropriare dei nostri musei. Musei che ci aiutano a ritrovare un momento di serenità e di speranza, quello di cui tutti noi abbiamo bisogno”.

“E’ un giorno di festa – ha commentato la presidente del Consiglio comunale di Venezia, Ermelinda Damiano, presente questa mattina all’apertura del Ducale – perché restituiamo ai nostri cittadini e al mondo i luoghi simbolo della bellezza e della cultura di Venezia. Luoghi che rappresentano la millenaria e magnifica storia di questa città. Riapriamo per gradi e in sicurezza e siamo pronti ad accogliere nuovamente tutti coloro che amano Venezia. Per ripartire ci vuole coraggio e Venezia, con la sua storia, la sua forza e la sua resilienza, ha sempre dimostrato di farcela. Riparte Venezia e riparte l’Italia. Un grande ringraziamento va alla Fondazione Musei Civici e a tutto il personale per i sacrifici di questi lunghi mesi”.

Musei civici Venezia: giorni ed orari di apertura

Palazzo Ducale: ogni giorno della settimana, dalle ore 10.00 alle 18.00

Museo Correr: ogni giorno della settimana, dalle ore 11.00 alle 17.00

Museo di Ca’ Rezzonico: dal venerdì alla domenica Dalle ore 11.00 alle 17.00

Museo di Ca’ Pesaro: dal venerdì alla domenica Dalle ore 11.00 alle 17.00

Palazzo Mocenigo: dal venerdì alla domenica Dalle ore 11.00 alle 17.00

Museo di Storia Naturale: dal venerdì alla domenica Dalle ore 11.00 alle 17.00

Museo del Vetro: dal venerdì alla domenica Dalle ore 11.00 alle 17.00

Museo del Merletto: dal venerdì alla domenica Dalle ore 12.00 alle 16.00

Casa di Carlo Goldoni: dal venerdì alla domenica Dalle ore 12.00 alle 16.00