Venezia, previsioni meteo del week-end: sono i giorni della merla

Venezia, le previsioni meteo del week-end: ancora freddo e possibili gelate stanotte ma da domani qualcosa cambierà. Sono i giorni della merla, secondo la tradizione popolare i più freddi dell’anno, e dalle 22 di stasera, giovedì 28 gennaio, le temperature scenderanno ancora e i mezzi spargisale nel Comune lagunare entreranno in azione. Domani però, come si diceva, la situazione cambierà.

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde, questa sera, giovedì 28 gennaio, dalle ore 22

entreranno in azione i mezzi spargisale lungo le strade trafficabili.

I mezzi interverranno lungo la viabilità della terraferma limitatamente a rotatorie, cavalcavia e sottopassi, Piazzale Roma e Tronchetto. Si raccomanda agli automobilisti di guidare con la massima prudenza.

Si ricorda inoltre ai cittadini che nel piano d’informazione “Ocio che nevega” predisposto dal

Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve e il gelo.

I giorni della merla vedranno un clima mite: da domani, venerdì 29 gennaio 2021, le temperature si alzeranno lievemente. Molte nuvole e probabilmente pioggia, ma i gradi saliranno, se pur di poco, sopra le medie del periodo. Niente gelo quindi durante i giorni che la tradizione vede come i “più

freddi dell’anno”.

Le previsioni per domani danno infatti un clima più mite di oggi, anche se la giornata risulterà nuvolosa e con la possibile presenza di pioggia.

Ci sarà infatti un’innalzamento delle temperature per un temporaneo rinforzo dell’alta pressione sull’Italia. E nonostante l’ingresso di una successiva perturbazione atlantica, il clima rimarrà piuttosto mite in tutto il weekend, quindi gli ultimi tre giorni di gennaio, quelli appunto “della merla”, saranno meno freddi di questi ultimi appena trascorsi.

Domani quindi un po’ di nubi e precipitazioni sparse al Nord, nelle aree interne del Centro e sui settori più meridionali del Tirreno. In particolare, al mattino si potranno verificare piovaschi sul nostro Veneto, Friuli Venezia Giulia, ma anche su Lombardia, Emilia Romagna, Toscana e Marche. Le condizioni meteo miglioreranno verso sera.