Venezia, giù le temperature: freddo e vento gelido nel fine settimana

Venezia, giù le temperature: freddo e vento gelido in arrivo nel fine settimana. Si abbassano le temperature in laguna e in tutta la Città Metropolitana, con possibili gelate secondo le previsioni meteo: questa sera i mezzi spargisale entreranno in azione.

I gradi scenderanno nelle ore più fredde, sotto lo zero, quelle notturne raggiungono, come stasera, i -2°.

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia hanno infatti comunicato comunicano che, vista la possibilità di gelate nelle ore più fredde,

questa sera, 11 gennaio 2021, dalle ore 22, entreranno in azione gli spargisale.

I mezzi interverranno lungo tutti i percorsi carrabili previsti dal piano Neve (Terraferma, P.le Roma, Tronchetto, Sant’Erasmo, Lido di Venezia e Pellestrina).

Secondo le previsioni meteo, nei prossimi giorni arriverà il gelido soffio della bora con raffiche ad oltre 30 km/h a Venezia e, soprattutto, a Trieste.

La presenza anticiclonica garantirà delle giornate soleggiate ma le temperature subiranno

un’importante diminuzione nei valori notturni che scenderanno fino a -5, -6 gradi sulla Pianura Padana.

Di giorno, valori un po’ più alti.

Un peggioramento delle temperature potrebbe verificarsi nel fine settimana con l’arrivo del freddo siberiano. Venerdì 15 gennaio 2021 e in particolare sabato 16 si attende un altro importante cambiamento climatico con raffiche forti a causa di venti provenienti dai Balcani e dalla Siberia.

I gradi scenderanno ancora: una sensibile diminuzione su tutta Italia con valori

sotto la media anche di -10°, per temperature “da brivido”.

Si raccomanda agli automobilisti che percorreranno le strade di guidare con la massima prudenza.

Si ricorda inoltre ai cittadini che nel piano d’informazione “Ocio che nevega” predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo.