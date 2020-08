Venezia: Lega, presentata la squadra Municipalità Lido-Pellestrina

“All’aeroporto Nicelli del Lido di Venezia si è tenuta la presentazione della lista dei candidati Lega per il Consiglio di Municipalità del Lido e Pellestrina a sostegno del candidato Presidente della coalizione di centrodestra Emilio Guberti. Al suo fianco anche Giorgio Vianello, ex Presidente della stessa Municipalità nel mandato di Giorgio Orsoni sindaco, oggi candidato capolista per la Lega. Fondamentale il supporto di Vianello e di tutta la squadra della Lega a Guberti.

Giorgio Vianello (candidato capolista Lega): “Orgoglioso di essere il capolista Lega per la Municipalità Lido Pellestrina che ho servito con dedizione come Presidente dal 2010 al 2015. Oggi offro il mio totale appoggio e la mia esperienza a Emilio Guberti, persona capace e preparata che saprà gestire al meglio questo territorio in sinergia con il sindaco Brugnaro che ringrazio per aver portato comunque a compimento dei lavori in Municipalità che io stesso avevo avviato durante il mio mandato”.

Emilio Guberti (candidato Presidente): “Il mio impegno come Presidente sarà totale, sono al servizio dei cittadini affinché l’amministrazione di Venezia dedichi maggiori e adeguate attenzioni e risorse economiche al Lido e a Pellestrina. Felice dell’aiuto prezioso offerto da Giorgio e dalla Lega, insieme sono certo raggiungeremo l’obiettivo”.

Andrea Tomaello (responsabile provinciale): “Oggi abbiamo presentato una bella squadra. Senza dubbio sarà vincente il supporto del nostro capolista Vianello alla candidatura del Presidente Guberti e preziosa l’esperienza che Lega ha avuto in questi anni in municipalità. Voglio ricordare il 100 x 100 delle presenze in Consiglio dei consiglieri leghisti uscenti Nicola Gervasutti e Matteo Pistorello, che ringrazio per l’ottimo lavoro svolto fino ad oggi. Il loro impegno sarà sicuramente fondamentale per lavorare insieme alla coalizione di centrodestra e per portare a casa la presidenza”.