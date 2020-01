Venezia, intervento in corso per fuga di gas a Castello. Ultima ora

Venezia: intervento dei vigili del fuoco in corso in questi istanti per vasta fuga di gas nel Sestiere di Castello.

I pompieri, assieme ai tecnici della Italgas, stanno intervenendo in Calle dei Greci, all’inizio della Salizada dei Greci, per una corposa fuga di gas.

L’odore aveva impregnato l’intera zona e i vigili del fuoco, a scopo precauzionale, hanno chiuso l’accesso alla calle sui due lati.

Gli operatori sono all’opera per accertare il punto esatto del danno, verosimilmente in una conduttura.

(notizia in aggiornamento)