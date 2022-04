“Venezia ha bisogno di gente di ogni ceto sociale. Ma gente bella”. Lettere

Ma chissà perché questo gioiello di città riesce a dare al Mondo intero lezione di Civiltà in qualsiasi campo…..

Ovviamente è una domanda retorica….

E’la dimostrazione che la Civiltà non è un’improvvisazione….

Non bastano i soldi… né tantomeno i luminari e/o politici e leggi del momento.. a far civile una Città.

Ci vogliono secoli di lavoro illuminato a 360 gradi su Architettura, Ingegneria, Dipintura ,Scultura, Scenografia, Arredamento, Moda, lavorazione del vetro e dei tessuti…

Secoli di ingegno nella navigazione e costruzione di navi e porti su tutto l’Adriatico ….sino alla scippata Istria .. Dalmazia e Peloponneso…

E poi i Veneziani da bravi marinai e gondolieri ti insegnano pure a curar giardini…

Ma sono dei Marziani..?

No no xe solo Venexiani!

Le improvvisazioni del web ….i grandi eventi eccetera nulla possono ….contro l’impegno silenzioso quotidiano dei Veneziani veri nel corso dei secoli.

Ora Venezia ha solo bisogno di pace e di rispetto….

Ovviamente ha bisogno di continue cure…lungi dalle deturpazioni del turismo di massa.

Venezia non ha bisogno di supereventi…non ha bisogno di sciami di turisti che la asfissiano … mortificano…saccheggiano.

No no…Venezia ha bisogno solo di bella gente di ogni ceto sociale..

Gente bella dentro…..che possa dare un contributo vero…

Basta con lo scempio ..basta con l’andare a Venezia…solo per prendere…

E ora che ci vada solo chi sa dare rispetto ed aiuto e cure..come si darebbe ad una vecchia nobile e splendida signora…