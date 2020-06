Venezia, guide turistiche in campo contro abusivismo

GTI, l’associazione Guide Turistiche Italiane, da Venezia lancia la sfida. In che modo? Con percorsi guidati dalla stazione dei treni a Piazza San Marco.

Durata, un’ora e mezza. Costo: 12 euro adulto, 6 euro tra i 7 e i 14 anni, nulla sotto i 7 anni. Prenotazioni? Non serve, le guide saranno in postazione esterna e riconoscibili da cartello e logo GTI.

Tre gli appuntamenti, sia oggi (sabato) che domani (domenica): 9.30, 10.00, 10.30.

Come spiega Silvia Graziani, referente GTI Veneto, «una scommessa», per intercettare anche chi decide all’ultimo minuto, ma anche la necessità di superare l’emergenza all’insegna del rigore. Perché se la sicurezza sanitaria è fondamentale, «oltre che garantita dall’osservanza delle disposizioni in materia di distanziamento sociale», lo è altrettanto «la sicurezza di poter usufruire di una visita effettuata da esperti, da guide turistiche abilitate, come noi, che hanno competenza. Il nostro è un lavoro, non può essere fatto gratuitamente. Bisogna diffidare dei pacchetti ‘regalati’. Motivo per cui rivendichiamo la professionalità, che è valore anche per il turista».

Per informazioni: veneto@guideturisticheitaliane.it.

(foto da archivio)