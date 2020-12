Venezia, gelo in arrivo. Stanotte si abbassano le temperature

Venezia, gelo in arrivo. Si abbassano ancora le temperature.

Dalla mezzanotte di questa sera, 30 dicembre 2020, i mezzi spargisale entreranno in azione per far fronte alle possibili gelate sul territorio veneziano.

La Centrale operativa della Polizia locale e la Protezione civile del Comune di Venezia comunicano che, viste le previsioni di un prossimo abbassamento delle temperature e di possibili deboli precipitazioni, a partire dalla mezzanotte di questa sera, mercoledì

30 dicembre, sarà attivato il piano neve ed entreranno in azione gli spargisale.

I mezzi interverranno in corrispondenza di cavalcavia, rotatorie e sottopassi della sola Terraferma.

Ancora una volta dalla centrale parte la raccomandazione agli automobilisti di guidare con la massima prudenza.

Si ricorda inoltre ai cittadini che nel piano d’informazione “Ocio che nevega” predisposto dal Comune di Venezia, vengono indicati alcuni consigli utili sui comportamenti da tenere per evitare rischi e disagi per la neve ed il gelo.

