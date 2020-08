Venezia e vaporetti, Visman: “Effetto campagna elettorale: Brugnaro ripristina corse”

Venezia/Vaporetti, Visman (M5S): «Effetto “campagna elettorale”, Brugnaro accoglie nostra proposta ripristino linea 7»

«Dopo appena 48 ore dalla nostra richiesta, presentata dopo le lamentele della cittadinanza, di attivare la linea 7 dei vaporetti per Murano, il sindaco Luigi Brugnaro ha deciso di dare seguito alla proposta. Sorprende vedere che, dopo cinque anni di gestione chiusa, quasi padronale, sorda alle proposte degli “avversari” e con l’arroganza di considerarsi infallibili, il sindaco uscente, colpito sulla via di Damasco dall’effetto “campagna elettorale”, abbia cambiato atteggiamento con tale guizzante rapidità».

Così Sara Visman, consigliera comunale e candidata sindaca del Movimento 5 Stelle alle elezioni amministrative di Venezia, che prosegue: «Più corse e più mezzi a disposizione dei cittadini sono tra le proposte principali della nostra lista. Solo attraverso la flessibilità e l’integrazione con la tecnologia del TPL è possibile evitare disagi e affollamento nei vaporetti e negli autobus. I residenti a Murano hanno dovuto attendere troppo tempo per vedere ripristinata la linea 7, estremamente importante sia per sgravare le linee per gli abitanti dall’affollamento turistico, e soprattutto per rivitalizzare alcuni angoli di Murano, le cui attività vivono momenti particolarmente difficili, acuiti dalla crisi del Covid-19».