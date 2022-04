“Venezia e il suo Stato Da Mar” all’Ateneo Veneto

Incroci di sguardi. Lo Stato da Mar nello sguardo degli altri / gli altri nello sguardo dello Stato da Mar.

La Società Dalmata di Storia Patria, fondata a Zara nel 1926 e oggi con sede a Roma, ha in corso da anni il progetto MARE, che riguarda lo Stato da Mar veneziano (Istria, Dalmazia, Albania, Grecia).

Tra le attività previste dal progetto, viene organizzato annualmente a Venezia un convegno internazionale di tre giorni, in sedi diverse, al quale partecipano studiosi affermati e giovani ricercatori d’Europa e d’oltre Atlantico.

Quest’anno il convegno è arrivato alla decima edizione, con un denso programma.

Il progetto MARE è diretto dal socio della Società Dalmata e dell’Ateneo Veneto Bruno Crevato-Selvaggi.

La prima giornata del convegno è ospitata, come di consueto, all’Ateneo Veneto.

GIOVEDI’ 7 APRILE 2022 – Sala Lettura dell’Ateneo Veneto

Prima giornata

Ore 14.00

Saluto di

Antonella Magaraggia, Presidente Ateneo Veneto

Luigi Zanin, Dir. Cooperazione Internazionale, Regione Veneto

Presiede Rita Tolomeo, Presidente della Società Dalmata di Storia Patria

Bruno Crevato-Selvaggi Società Dalmata di Storia Patria

Dieci anni di convegni Venezia e il suo Stato da Mar

Lia De Luca Università Ca’ Foscari Venezia

Perasto e Venezia legate dal mare

Salvatore Ciriacono Università di Padova

Veneziani, Ebrei… Il commercio veneziano alla prova sul finire della Repubblica

Ore 16.00

Presiede Carlo Cetteo Cipriani Società Dalmata di Storia Patria

Katerina Korrè Università dello Ionio

La memorialistica del Levante nell’opera di Coriolano Cippico

Toni Veneri The University of North Carolina at Chapel Hill

Fuori dal Palazzo: lo sguardo di poeti e poetesse rinascimentali sullo Stato da Mar

Lidia Cotovanu Accademia Romena delle Scienze

Cristian Luca Istituto Romeno di Cultura e Ricerca Umanistica di Venezia

Depositi in Zecca di «diversi particolari» «de’ stati alieni» nel Sei-Settecento: risorse finanziarie dell’Europa centro-orientale affidate alla gestione di mercanti sudditi veneziani

Giovanna Paolin Deputazione Storia Patria per la Venezia Giulia

Alcune note su monache e donne nell’Istria veneta