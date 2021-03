Venezia e i giovani con il ‘goto’ in mano: qualche ‘tangaron’ sarebbe servito. Lettere

In questi giorni Venezia è piena di giovani con il “goto” in mano lungo le fondamenta e per le calli, molti parrebbero studenti fuori sede.

Basti fare un giro alle Zattere o a San Trovaso. A Rialto meno, visti i frequenti piantonamenti della polizia.

Alcuni abitanti esasperati cercano di farli ragionare e costoro rispondono baldanzosi, fanno capire che se prendono la multa tanto paga il papi.

A volte cerco di immedesimarmi in loro, mi chiedo se alla loro età mi comporterei così.

Non lo so, ma almeno i miei genitori mi avrebbero tagliato la paghetta per gli spritz e assillato di raccomandazioni anti-covid.

Lo fanno persino ora che non sono più un pargolo, figuriamoci.

Le generazioni del nuovo millennio, a mio avviso, sono le peggiori: hanno un ego spropositato, non chiedono “per piacere” e non dicono “grazie”.

In quanto a spocchia, sembrano dei boomer in corpi giovani. Lo si nota anche nel vestire, con questi cappotti

color camoscio e le polacchette.

Qualche “tangaròn” in più sarebbe servito, ma una civiltà che pensa di essere arrivata al suo apice -mentre invece è in grave decadenza- questo potrebbe suonare retrogrado e cattivo.

Dov’è il rispetto per i “caduti” di Bergamo e Brescia? Due città, tra l’altro, legate indissolubilmente a Venezia dai secoli.

L’umanità sta dando il peggio di se, dimostrando tutto il suo egoismo. Vergogna, vergogna, vergogna!

Dove sono le forze dell’ordine quando servono? Dobbiamo davvero applaudire ordinanze proibizioniste che vietano la vendita di alcolici dopo le 15:00?

Eppure, durante la quarantena, a me i vigili hanno ripreso poiché mi ero recato a gettare l’umido al cassonetto più distante per potermi sgranchire le gambe.

Siamo vittime della gioventù delle casse bluetooth, fatalità mi sta passando un manipolo di “trappers” sotto casa alle 22:15. Ricordo che c’è il coprifuoco.

In quanto ai miei coetanei taccio, perché ne avrei da dire anche di peggio. Tra mascherine indossate al di sotto del naso e i continui commenti negazionisti in nome del riapriamo per fare “schei”.

Chissenefrega se la gente muore. Sono arrivato ad una conclusione: certa gente, proprio non ci arriva. Anzi, è criminale.

Reputo dunque giusto essere finiti in zona arancione, anche se, mio malgrado, “faccio il tifo” per la zona rossa. Grazie.

Dino

(foto da archivio)