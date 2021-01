Venezia deserta per il Covid, ecco Rialto di domenica [VIDEO]

Venezia deserta per il Covid, con un video vi mostriamo la zona di Rialto oggi pomeriggio, domenica 17 gennaio 2021.

Sono immagini tristi e nel contempo uniche quelle riprese oggi nella zona di Rialto, nel centro storico veneziano.

E’ domenica pomeriggio e il capoluogo lagunare, come tutto il Veneto e come altre regioni italiane, è zona arancione soggetta alle restrizioni previste dal nuovo Dpcm.

Le fotografie di Piazza San Marco vuota in questi giorni, senza turisti e con le attività chiuse, hanno fatto il giro del mondo.

Il video che vi mostriamo riprende la zone realtina completamente vuota, con molte serrande abbassate, nel primo pomeriggio di oggi, domenica, un giorno della settimana che senza l’emergenza sanitaria avrebbe visto la calata dei turisti della domenica, nazionali e internazionali.

Lo scorso anno, a causa dell’acqua alta eccezionale del 12 novembre 2019, il mese di gennaio 2020 aveva già avuto un grosso calo di visitatori rispetto all’anno precedente, ma basta riavvolgere il nastro a due anni fa per ricordare l’affluenza turistica a cui Venezia era abituata anche nei mesi invernali.

Oggi Rialto sembra un luogo fuori dal tempo in cui regna il silenzio. Un’atmosfera surreale in cui non si sentono rumori tra le calli e non si vedono luci accese all’interno dei negozi, non ci sono operatori dietro i banconi se non in rare attività aperte, come il negozio di telefonia e alcuni locali che lavorano, se pur poco, con l’asporto.

Nel vicino Canal Grande l’acqua è quasi immobile, quella che era l’arteria acquea più trafficata di Venezia oggi non vede più onde né imbarcazioni, ad eccezione dei mezzi pubblici, i vaporetti dell’Actv.

E’ una Venezia unica nel suo silenzio, deserta e quasi spettrale, come una cartolina di magnifica bellezza.

Giorgia Pradolin