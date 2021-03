Venezia, coppia di delfini nuota in Canal Grande. L’avvistamento questa mattina presto. Interpretato da tutti come splendido segnale di valenza simbolicamente positiva di buon auspicio per il futuro e per lo stato attuale delle acque della Laguna e dei nostri canali, l’evento si può dire straordinario.

La coppia di delfini entrata nella laguna di Venezia

si è spinta fino all’imbocco del Canal Grande, all’altezza della Punta della Dogana.

L’assenza di traffico acqueo, le buone condizioni meteo, il mare calmo dovuto alla minor circolazione di mezzi per le restrizioni per Covid, in questo periodo sta portando molte specie di pesci di solito estranei alle acque veneziane ad ‘entrare’ in città.

I due delfini questa mattina hanno solcato le acque del bacino di San Marco dal canale della Giudecca fino al Canal Grande. A San Marco i presenti sono rimasti stupiti ed ammirati dall’involontario spettacolo naturale.

