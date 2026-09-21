Roma e Inter pareggiano 2-2 all’Olimpico: Konè e Lautaro protagonisti, entrambe a 13 punti

Notizia importante? Ricevila subito su WhatsApp!Clicca qui e iscriviti subito
Gratuito, veloce e affidabile. Solo le notizie importanti!
Roma — Un pareggio ricco di reti e di emozioni all’Olimpico: Roma e Inter chiudono sul 2-2 il primo vero big match di alta classifica del campionato.
Se credi nell’informazione libera di Venezia, puoi sostenerla con il tuo 5×1000.
Scopri come fare
La partita ha offerto quattro gol, con Konè e Lautaro Martinez tra i protagonisti della serata. Il risultato finale porta entrambe le squadre a quota 13 punti in classifica.
I giallorossi rimangono con il rammarico per l’ennesimo avvio di secondo tempo sottotono: un calo di ritmo che ha subito rimesso in gioco gli avversari, la cui squadra si è trovata sotto di due reti al termine dei primi 45 minuti.
Il pareggio certifica l’equilibrio della sfida e mantiene entrambe le formazioni nelle posizioni alte del campionato nella stagione 2026/2027.