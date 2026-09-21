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Roma e Inter pareggiano 2-2 all’Olimpico: Konè e Lautaro protagonisti, entrambe a 13 punti

Roma e Inter pareggiano 2-2 all’Olimpico: quattro gol con Konè e Lautaro Martinez protagonisti. Entrambe salgono a 13 punti; i giallorossi recriminano sull’avvio del secondo tempo.

Mirko R.
a cura di: Mirko R.
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Roma — Un pareggio ricco di reti e di emozioni all’Olimpico: Roma e Inter chiudono sul 2-2 il primo vero big match di alta classifica del campionato.

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La partita ha offerto quattro gol, con Konè e Lautaro Martinez tra i protagonisti della serata. Il risultato finale porta entrambe le squadre a quota 13 punti in classifica.

I giallorossi rimangono con il rammarico per l’ennesimo avvio di secondo tempo sottotono: un calo di ritmo che ha subito rimesso in gioco gli avversari, la cui squadra si è trovata sotto di due reti al termine dei primi 45 minuti.

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Il pareggio certifica l’equilibrio della sfida e mantiene entrambe le formazioni nelle posizioni alte del campionato nella stagione 2026/2027.

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Sono universitario, appassionato di fantascienza e tecnologie. Mi trovate in giro a Mestre e Venezia, ma non solo. Mirko_R@lavocedivenezia.it
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