Venezia, Consiglio approva bilancio 2020-2024

Via libera dal Consiglio comunale di Venezia, nella seduta di oggi, al Bilancio di previsione e al Documento unico di programmazione per gli esercizi finanziari del triennio 2022-2024. La delibera è stata approvata con 24 voti favorevoli e 11 contrari.

Il bilancio di previsione, che chiude per l’anno 2022 con un importo di circa 674 milioni di parte corrente e 475 milioni di parte capitale, è stato approvato entro il termine del 31 dicembre al fine di consentire una normale gestione delle diverse attività, evitando anche quest’anno il ricorso all’esercizio provvisorio.

“La formazione degli equilibri di bilancio 2022-2024 è anche quest’anno influenzata dagli effetti economici conseguenti alla pandemia da COVID-19, come lo era stato per il bilancio 2021-2023”, si legge nei documenti di presentazione della delibera. Pertanto, si aggiunge, “si è valutata la necessità di utilizzare le risorse previste a titolo di entrate da proventi edilizi per il finanziamento di spese di manutenzione ordinaria, in deroga a quanto attuato negli ultimi anni, pur sempre nel rispetto della normativa vigente”.

Si è inoltre presa in considerazione “la possibilità di utilizzare quote di avanzo di amministrazione vincolato, quali risorse una tantum in sostituzione di entrate che hanno subito una riduzione una tantum, a causa dell’emergenza in atto” e “la possibilità di utilizzare alcune entrate ordinarie una tantum per il conseguimento del pareggio”.